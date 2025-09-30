Россиянам посоветовали бороться с зимней хандрой с помощью секса

Частые занятия сексом могут стать эффективной профилактикой против депрессии, возникающей зимой из-за дефицита солнечного света. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Психологи советуют чаще заниматься сексом, чтобы повысить концентрацию, понизить раздражительность и запустить выработку «гормонов радости». Опрошенные каналом специалисты объяснили, что зимой многие россияне страдают от аффективного расстройства — формы депрессии, которая появляется от недостатка солнечного света.

По словам психолога Веры Калантар, регулярная сексуальная положительно сказывается на гормональном фоне и позволяет чувствовать себя лучше благодаря выработке дофаминов и эндорфинов. Она подчеркнула, что занятия любовью снижают стресс и тревожность, нормализуют циркадные ритмы и улучшают качество сна.

Ранее врач Екатерина Дмитренко предупредила россиян о негативном влиянии дефицита сна на здоровье. Она рассказала, что недосып приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению, диабету второго типа и деменции.