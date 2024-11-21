Россиянам перечислили три причины необратимого старения кожи

«Как правило, возрастные изменения происходят постепенно и чаще всего начинают визуально проявляться после 30 лет. Повернуть вспять процесс естественного хронологического старения невозможно», — предупредила она.

Носарева заявила, что можно заняться профилактикой изменений в коже, например, перейти на здоровый образ жизни. Она посоветовала отказаться от курения, ведь никотин изменит цвет кожи, расширит поры, спровоцирует появление капиллярной сеточки и снизит упругость.

Кроме того, врач призвала не увлекаться загаром. Воздействие ультрафиолетового излучения в период с 12:00 до 16:00 спровоцирует появление морщин и так же сделает кожу менее упругой. Носарева добавила, что регулярный стресс и недосып усилят выработку кортизола и адреналина. Эти гормоны приведут к появлению гиалуронидазы для расщепления гиалуроновой кислоты и металлопротеиназы, которая лишит кожу упругости и вызовет сухость.

Под действием вредных факторов состарится не только кожа, но и весь организм. Врачи из Уфы рассказали, как определить свой биологический возраст в домашних условиях.