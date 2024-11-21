Россиянам рассказали, как легко определить свой биологический возраст

Определить биологический возраст человека можно в домашних условиях без специального оборудования. Для этого необходимо встать в позу цапли и засечь время, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Уфы.

Врачи объяснили, что способность сохранять равновесие является индикатором состояния здоровья. Чем меньше человек сможет удерживать баланс, тем выше риск его преждевременной смерти.

Дело в том, что по мере старения мышцы утратят силу, а мозг перестанет так же, как раньше, воспринимать сигналы о положении тела в пространстве. Возникнут проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом, ритм жизни снизится, сократится физическая активность.

Поза цапли, по информации центра, позволит определить состояние вестибулярного аппарата, мышц и нервной системы. Люди в возрасте от 18 до 39 лет должны устоять в течение 43 секунд, от 40 до 49 лет — 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд, от 70 до 79 лет — 18-19 секунд.

Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского создали калькулятор биологического возраста. Он проанализирует результаты общего анализа крови и биохимических маркеров.