Многие недооценивают, сколько полезных веществ содержат привычные блюда русской кухни. Пять продуктов, которые стоит включить в рацион для улучшения здоровья, собрала нутрициолог Елизавета Афинская .

При этом она не просто дала рекомендации, а привела ссылки на научные исследования, доказывающие пользу продуктов.

На первое место специалист поставила овес, в котором содержится особый вид растворимой клетчатки бета-глюкан, снижающий «плохой» холестерин и выбросы инсулина после еды. Для получения максимального эффекта требуется употреблять в пищу цельные зерна или крупные овсяные хлопья, требующие длительной варки.

Справиться с неприятными симптомами раздраженного кишечника и получить полезные бактерии поможет квашеная капуста. Но лучше изготовить ее самостоятельно или купить непастеризованный продукт.

Снизить вес и уменьшить объем талии помогут семена льна. Для ощутимого эффекта Афинская рекомендовала употреблять не менее 30 граммов продукта в течение 12 недель. Их можно измельчать и добавлять в кашу, творог или йогурт. Также семена оказывают положительное влияние на сухую и чувствительную кожу.

Селедка содержит омега-3 жирные кислоты с «хорошим» холестерином, помогает снижать триглицериды, важные для здоровья сердца. Но из-за высокого содержания соли важно контролировать порции.

Клюкву можно использовать как средство против рецидивов инфекций мочевыводящих путей у женщин. Это не полноценное лечение, а скорее дополнение. Риск нового заболевания при употреблении ягод снижается на 26%. Клюкву можно добавить в кашу, йогурт или смузи.

В минувшую среду, 15 июля, врач-кардиолог Дэвид Мин включил в состав диеты для укрепления сосудов яблоки, авокадо, чернику и апельсины. Он заявил, что все эти продукты станут самой серьезной защитой сердца.