Врач-кардиолог Дэвид Мин составил список из четырех фруктов, регулярное употребление которых может помочь в профилактике проблем с сосудами. По его словам, эти фрукты могут стать частью естественной защиты сердца, написал сайт Pravda.Ru .

Возглавляют список яблоки — самый доступный источник клетчатки и антиоксидантов. Они помогают нормализовать давление и снизить уровень вредного холестерина. Второе место занимает авокадо, которое содержит ненасыщенные жиры, важные для эластичности сосудистых стенок, добавила «Пенза-пресс».

Черника и апельсины замыкают перечень. Эти фрукты содержат активные вещества, которые способствуют укреплению капилляров и положительно влияют на воспалительные процессы в организме.

«Фрукты и ягоды — это не просто десерт, а источник калия и растительных соединений, которые помогают сосудам расслабиться», — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

Однако важно помнить, что даже самые полезные продукты не спасут, если образ жизни остается неподвижным. Движение — это естественный массаж для кровеносной системы. Также важно следить за скрытой солью в готовых продуктах, которая может свести на нет пользу от фруктов.

Врачи отмечают, что иногда симптомы высокого давления путают с обычной усталостью или проблемами с пищеварением. Поэтому важно своевременно анализировать свое самочувствие и контролировать давление.