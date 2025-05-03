Россиянам перечислили последствия неправильного прикуса

Если в детстве не исправить неправильный прикус, это скажется в будущем. Об этом Life.ru заявила стоматолог кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

Она рассказала, что из-за неправильного смыкания челюсти происходит дисбаланс в мышцах лица, шеи и головы, что приводит к проблемам с осанкой и грыжам.

Из-за постоянного напряжения могут возникнуть головные боли. Влияет неправильный прикус и на внешний вид: щеки начинают обвисать, появляются брыли и второй подбородок.

«Неправильный прикус — это как трещина в фундаменте: сначала ее не видно, но со временем она приводит к перекосу всей конструкции», — обратила внимание стоматолог.

Также люди с проблемными зубами чаще болеют. Из-за неправильного прикуса пересыхают слизистые, и защитный барьер от вирусов, бактерий и грибков слабеет.

Ранее стоматолог-хирург Сабит Алиев предупредил, что зубы мудрости растут под углом у 70% человек. Это может привести к аномалиям прикуса, кариесу, воспалениям и другим проблемам.