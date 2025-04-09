Стоматолог Алиев: у 70% людей зубы мудрости растут под углом и требуют удаления

Эволюция и развитие человеческой цивилизации повлияли на то, что зубы мудрости стали ненужными для большинства людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-хирург Сабит Алиев, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет».

По словам врача, раньше мощные восьмые зубы были нужны древнему человеку для пережевывания сырого мяса мамонта и кореньев растений. Но со временем пища стала более мягкой и термически обработанной. Несмотря на это, у некоторых людей зубы мудрости вызывают проблемы: искривление зубного ряда, боль в деснах и другие осложнения.

Статистика показывает, что у 30% людей зубы мудрости не появляются вообще, а у 70% они растут под углом или мешают другим зубам. Однако у 20–30% населения зубы мудрости прорезываются нормально и не мешают зубному ряду.

Зубы мудрости начинают появляться в возрасте 18–25 лет и могут расти в разных комбинациях. Криво прорезанный или наполовину прорезавшийся зуб может привести к скучиванию передних зубов, аномалии прикуса, кариесу и воспалениям десен. Поэтому важно тщательно ухаживать за зубами мудрости и регулярно посещать стоматолога, заключил Алиев.