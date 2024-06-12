Россиянам объяснили распространение энтеровирусной инфекции

Рост количества случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в России во многом связан с завозом из-за границы. Об этом информировала пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

«Рост заболеваемости ЭВИ в значительной степени связан с завозами инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением внутри страны», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора ежегодно принимают меры по снижению заболеваемости и предупреждению формирования групповых очагов заболевания в детских образовательных и оздоровительных учреждениях. Глава ведомства Анна Попова на совещании напомнила о необходимости постоянного мониторинга и усиления профилактических мер. Летом особенно важно анализировать не только пробы сточных вод и биоматериалов, но и качество воды в открытых водоемах, бассейнах, аквапарках и фонтанах.

Ранее Попова предупредила о том, что осенью ожидается сезонный подъем заболеваемости COVID-19.