Россиянам объяснили распространение энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор: рост числа случаев ЭВИ связан с завозом из-за рубежа

Фото: РИА «Новости»

Рост количества случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в России во многом связан с завозом из-за границы. Об этом информировала пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

«Рост заболеваемости ЭВИ в значительной степени связан с завозами инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением внутри страны», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора ежегодно принимают меры по снижению заболеваемости и предупреждению формирования групповых очагов заболевания в детских образовательных и оздоровительных учреждениях. Глава ведомства Анна Попова на совещании напомнила о необходимости постоянного мониторинга и усиления профилактических мер. Летом особенно важно анализировать не только пробы сточных вод и биоматериалов, но и качество воды в открытых водоемах, бассейнах, аквапарках и фонтанах.

Ранее Попова предупредила о том, что осенью ожидается сезонный подъем заболеваемости COVID-19.

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