Россиянам назвали сроки подъема заболеваемости COVID-19

Осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом. Об этом РИА «Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболевание стало сезонным.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», — констатировала Попова.

Она добавила, что особых рисков для жителей нет, важно лишь своевременно обеспечить необходимые мероприятия.

Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в стране заканчивается подъем заболеваемости корью, который при этом продолжается во всем мире. Попова назвала его «ожидаемым и прогнозируемым», а также указала на его интенсивность. Россия оказалась в числе немногих стран, которые учитывали все случаи заболевания и подозрения на него, чтобы снизить риски распространения кори.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса — FLiRT — обладает высокой заразностью, так что им с высокой вероятностью переболеют все, даже не раз. При этом осложнений от него практически нет, болезнь проявляет себя как ОРВИ.