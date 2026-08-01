Россиянам объяснили, поможет ли удаление плесени с варенья

Врач Умнов: варенье с плесенью нельзя употреблять даже после удаления корочки

Использовать варенье с плесенью нельзя, даже если удалить зеленую корку или прокипятить. Вырабатываемые грибами микотоксины опасны для здоровья. Врач-хирург, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил об этом «Газете.ru» .

«Дело в том, что плесень — это не просто видимый налет, а целая колония микроскопических грибков. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают микотоксины — опасные соединения, способные нанести серьезный вред здоровью», — объяснил он.

Умнов сообщил, что микотоксины способны вызвать сильное отравление. Срезание верхнего слоя, пораженного плесенью, или кипячение варенья не обезвредят его, потому что опасные вещества проникают вглубь.

Появление плесени в заготовках можно предотвратить. Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько назвала ранее два природных консерванта.