Биолог Слынько посоветовала использовать лимон и бруснику, чтобы избежать плесени в домашних заготовках

Заготовки на зиму могут легко испортиться из-за плесени или бактерий. Однако есть природные средства, которые помогут предотвратить порчу продуктов. Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала сайту Life о двух натуральных помощниках в борьбе с микроорганизмами.

По словам специалиста, лимон и брусника могут служить отличными консервантами. Две дольки лимона на литр варенья или компота помогут предотвратить образование бактерий и улучшат вкусовые качества продукта.

Также эксперт упомянула бруснику, которая содержит бензойную кислоту — природный консервант. На один литр варенья или компота понадобится 250–300 грамм брусники, отметила Слынько.