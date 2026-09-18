Россиянам объяснили пользу папайи и предупредили о скрытых рисках

Папайя содержит фермент папаин, витамин С и клетчатку, но не заменяет разнообразное питание. Врачи посоветовали с осторожностью есть фрукт беременным, людям с диабетом и аллергией на латекс, сообщает газета «Известия» .

Биохимик и психолог РПП Анна Дивинская заявила, что статус папайи как суперфуда во многом связан с маркетингом. Папаин помогает расщеплять белки, однако здоровому человеку с нормальной работой ЖКТ он не нужен в качестве отдельной поддержки.

Витамин С, бета-каротин и клетчатку можно получить из более доступных продуктов. Например, витамином С богаты болгарский перец, черная смородина и цитрусовые, а клетчатка содержится в яблоках, грушах и ягодах.

Папайя подходит для сладкого перекуса при контроле веса, но не помогает худеть сама по себе. Дивинская рекомендовала ограничиваться 150–200 граммами в день. При диабете важно учитывать порцию и не есть фрукт натощак из-за содержания природных сахаров.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Горячева предупредила, что особенно незрелая папайя нежелательна во время беременности: содержащийся в ней папаин может усиливать сокращения матки. Осторожность также нужна при аллергии на латекс и обострениях заболеваний ЖКТ.

Врачи подчеркнули, что папайя не очищает организм и не заменяет здоровый рацион. Работу кишечника поддерживают клетчатка, регулярное питание, физическая активность и эмоциональное состояние.