Врач объяснила, почему 39-летних можно считать молодыми

Гериатр Ткачева: возраст молодежи сдвинулся — теперь это люди до 39 лет

Людей в возрасте до 39 лет биологически можно считать молодыми на фоне роста продолжительности жизни. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

Специалист пояснила, что границы возраста сдвигаются, а люди стареют медленнее с точки зрения функциональности. По ее словам, современные люди дольше остаются активными и хорошо выглядят.

«Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру», — сказала Ткачева.

Она добавила, что за свою жизнь человек успеет намного больше, чем раньше. Сейчас в России официально молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.

