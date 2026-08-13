Россиянам объяснили, когда нельзя есть брокколи

Нутрициолог Белюга: брокколи не рекомендуется при проблемах с щитовидной железой

Несмотря на то что брокколи богата витаминами и минералами, в некоторых случаях употребление продукта может пойти не на пользу. Об этом 360.ru сообщила врач-диетолог и нутрициолог Евгения Белюга.

По ее словам, овощ относится к зобогенным продуктам, поскольку в нем содержатся гойтрогены — вещества, мешающие усвоению йода и способные угнетать функцию щитовидной железы.

«Особенно это актуально при гипотиреозе или дефиците йода. <…> При выраженных проблемах щитовидной железы от брокколи лучше отказаться», — отметила эксперт.

Также в брокколи содержатся ферментируемые углеводы, которые тяжело перевариваются и вызывают газообразование. Употреблять овощ лучше с осторожностью при синдроме раздраженного кишечника или склонности к метеоризму.

Подробнее о том, кому и в каких количествах стоит есть этот овощ, почему его называют суперфудом и как вырастить брокколи на собственной даче, читайте в нашей статье.