Россиянам объяснили, как узнать о болезни по налету на языке

Диетолог Устинова: желтый налет на языке может указывать на болезни печени

Признаком некоторых заболеваний может быть цвет налета на языке. Об этом заявила в беседе с Lenta.ru терапевт, диетолог Елена Устинова.

Она объяснила, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом налет на языке имеет желтый цвет. При проблемах с печенью налет возникает с обеих сторон языка и сопровождается желтизной склер глаз.

По словам диетолога, если налета нет, а язык приобрел ярко-малиновый оттенок, то это также может быть поводом для консультации у врача. Такой симптом может указывать на дефицит витаминов группы B, B9, B12 или анемию.

Бело-серый налет появляется при кандидозе полости рта и проблемах с ЖКТ, а плотный белый — при ангине и ОРВИ. Вариантом нормы является несильный белесый налет на языке, он особенно заметен по утрам.

