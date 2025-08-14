Кардиолог Балашова предупредила, что злоупотребление солью повышает риск болезней сердца

Соль оказывает значительное влияние на здоровье сердца. Чем меньше мы ее потребляем, тем ниже вероятность повышения артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала ИА «Пенза Пресс» заведующая отделением кардиологии №3 клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Мария Балашова.

Доктор объяснила, что соль состоит в основном из натрия и хлора. Избыточное потребление натрия приводит к задержке жидкости и повышению объема крови, а значит, к повышенному давлению на стенки артерий.

Уменьшение натрия в рационе помогает снизить артериальное давление и нагрузку на сердце и сосуды, отметила врач. Балашова посоветовала читать состав продуктов, так как многие готовые блюда содержат «скрытую» соль. Кроме того, важно использовать натуральные «усилители» вкуса: свежие травы, чеснок, лук, специи и пряности. Важно также готовить дома, чтобы контролировать количество соли, подчеркнула медик.