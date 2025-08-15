Россиянам объяснили, чем опасно рабочее давление

Нефролог Пыриков: миф о рабочем давлении может навредить почкам, сердцу и глазам

В медицине не существует такого понятия, как рабочее артериальное давление. Игнорирование проблем может привести к болезням почек и сердца, сообщил нефролог Данила Пыриков в Telegram-канале .

По его словам, такие понятия, как рабочее, верхнее и нижнее давление вводят огромное количество людей в заблуждение. То же касается сердечного и почечного давления.

Пыриков предупредил, что веря в них, люди годами могут жить с высоким давлением, считая его нормальным, либо обращать внимание только на систолическое либо диастолическое.

«В итоге получается повреждение органов-мишеней, которыми являются головной мозг, сетчатка глаза, сердце и, конечно же, почки», — заявил доктор.

Снизить давление поможет отказ от кофе, заявили ранее ученые. За счет исключения сливок и сиропов также уйдет лишний вес.