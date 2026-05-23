Россиянам назвали способы защиты от переносящих инфекции комаров

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от комаров с лихорадкой Западного Нила

Обитающие в южных регионах России комары переносят вирус лихорадки Западного Нила. Поэтому жителям этой местности необходимо принимать меры защиты от кровососущих насекомых для профилактики опасных инфекций, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали россиян использовать репелленты при выходе на улицу, натянуть москитные сетки в домах и на дачах, а также использовать фумигаторы в помещениях.

Чтобы не привлекать комаров, необходимо убирать емкости с застоявшейся водой с участков, балконов и лоджий. Также лучше всего избегать заболоченных мест, а при посещении парков и берегов водоемов одевать закрытую одежду

«Если планируете поездки в тропические страны, уточняйте эпидемическую ситуацию у туроператоров», — предупредили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что, кроме южных регионов России, лихорадка Западного Нила распространена в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии, в странах Африки, Азии, Европы и Северной Америки.

Возбудитель не передается от человека к человеку. При появлении высокой температуры, головной боли, высыпаний на коже и ломоты в мышцах необходимо тут же обратиться к врачу.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шевяков заявил, что при использовании средств от комаров необходимо также смотреть на реакцию домашних питомцев. Он пояснил, что большинство современных средств не несут для них опасности, но могут вызвать индивидуальные реакции в виде аллергии или общего недомогания.