Ветеринар Шеляков призвал при использовании средств от комаров внимательно наблюдать за состоянием питомцев

С наступлением лета активизируются комары и другие насекомые. Люди используют различные средства для защиты от них, но важно убедиться, что эти методы безопасны для домашних животных. «Вечерняя Москва» обратилась за советом к ветеринарному врачу высшей категории Михаилу Шелякову.

Для борьбы с насекомыми применяют электрические фумигаторы, ультрафиолетовые лампы, аромадиффузоры, эфирные масла, аэрозоли и спирали. По словам специалиста, при правильном использовании средства, действующие через запах, не должны вредить людям и их питомцам. Однако любые компоненты могут вызвать индивидуальные реакции у животных.

Шеляков предупредил, что при использовании средств от комаров необходимо внимательно наблюдать за питомцем. Если у него появляются кашель, аллергические реакции или признаки общего недомогания, например вялость, то это может быть связано с применением репеллентов. Особенно осторожно следует использовать цитрусовые компоненты в аромадиффузорах и аромалампах, так как они могут раздражать кошек.

«Многие защищают новогодние елки от кошек, обрызгивая их цитрусовыми аромамаслами или раскладывая вокруг корки мандарина», — отметил эксперт, добавив, что на цитрусовые компоненты у животных могут быть аллергические реакции.

Аэрозоли, спреи и спирали, выделяющие дым, сильнее загрязняют воздух. Чтобы снизить их концентрацию, можно проветривать помещение, хотя это уменьшит и их эффективность.

Ультрафиолетовые ловушки для насекомых считаются относительно безопасными, однако кошкам не рекомендуется долго находиться рядом с ними из-за чувствительности их зрения.

В заключение Михаил Шеляков подчеркнул, что можно использовать перечисленные средства в домашних условиях, но при этом важно внимательно следить за реакцией питомца.