Россиянам назвали смертельную для человека дозу алкоголя

Смертельной для человека дозой алкоголя является пять промилле, показатель при замерах алкотестером в выдыхаемом воздухе составит около 2,5 миллиграмма. Об этом РИА «Новости» сообщил нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

«Показатель в выдыхаемом воздухе, измеряемый в миллиграммах, в два раза ниже показателя в промилле», — пояснил специалист.

По словам Сергеева, шанс выжить при таком количестве выпитого зависит от индивидуальных факторов. Чтобы уровень достиг пяти промилле, человек должен выпить одну бутылку водки за короткое время.

«Если человек употребляет алкоголь в течение, например, суток, и меньшими разовыми дозами, то организм справляется с интоксикацией», — добавил нарколог.

