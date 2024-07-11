Россиянам назвали самые важные продукты для щитовидной железы

Йод, белок, цинк и другие микроэлементы полезны для щитовидной железы. Об этом заявила эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале .

Она отметила, что поддерживать нормальное состояние щитовидной железы помогут морепродукты с йодированной солью, потому что в них содержится много йода. Еще важно употреблять достаточное количество белка, чтобы не обделять организм тирозином, который служит строительным материалом для клеток.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», — написала Лебедева.

Она отметила, что щитовидной железе нужны селен, цинк, железо, витамины D и A. При этом не всегда можно получать их в нужном количестве из еды. Если есть дефицит, то важно принимать эти компоненты дополнительно.

Ранее эксперт Марина Савкина заявила, что богатые клетчаткой продукты способствуют долголетию. Также долго живут те, кто любит жирную рыбу, ягоды, фрукты и овощи.