Названы способствующие долголетию продукты

Эксперт Савкина: молодость и долголетие помогут продлить продукты с клетчаткой

Пожилые люди могут прожить дольше своих ровесников, если будут регулярно употреблять богатые клетчаткой продукты. Об этом рассказала на портале «Здоровое питание.рф» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Специалист назвала продуктовую «пятерку», помогающую продлить молодость, сохранить прекрасную физическую форму и психическое состояние. В нее вошли жирная рыба, богатая полезными полиненасыщенными жирами, молочные продукты, фрукты и ягоды, овощи, а также продукты, обогащенные растительным белком.

В морской жирной рыбе содержится омега-3 и витамин D, необходимые «для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов».

Молочные продукты с низким содержанием жира, а также кисломолочные замедляют биологическое старение организма, являются источниками белка и кальция.

Антиоксиданты, витамины, природный сахар и клетчатка, содержащиеся в ягодах и фруктах, помогают в борьбе со свободными радикалами. В овощах много витаминов и клетчатки. Последняя снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого холестерина», нормализует вес.

«Ученые доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80% чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье», — заявила эксперт.

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