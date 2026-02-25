Россиянам назвали риски Великого поста для здоровья и предложили альтернативу

Верующим старше 55 лет следует соблюдать Великий пост с осторожностью, так как полное исключение белка из рациона может навредить сердцу и сосудам. В качестве альтернативы мясу можно есть рыбу и морепродукты, сообщил «Радио 1» диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

«Основная проблема поста — резкое сокращение белка в рационе. Если для молодого организма это может пройти незаметно, то для людей 55+ такой дефицит чреват серьезными последствиями для сердечно-сосудистой системы», — сказал он.

Белок, объяснил доктор, переносит холестерин, чтобы «залатать» вены, сосуды и артерии. При нехватке этого вещества произойдет застой липидов, повысится риск атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому Пристанский призвал не отказываться от белка полностью, а заменить его рыбой и морепродуктами либо ограничить себя в чем-то другом.

Ранее протоирей Михаил Козлов сообщил, что кроме мяса верующим в Великий пост следует убрать из рациона молоко, яйца и рыбу. Степень ограничений он посоветовал обсудить с духовником, так как некоторые особо строгие практики предназначены для монашества.