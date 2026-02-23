В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост

Протоиерей Козлов: в Великий пост рекомендуется отказаться от мяса и молока

Во время Великого поста мирянам необходимо отказаться от молока, яиц, мяса и рыбы. Об этом РИА «Новости» напомнил протоиерей и глава учебного комитета Русской православной церкви Максим Козлов.

По его словам, необходимо заранее посоветоваться со священником, чтобы тот учел особенности здоровья и других жизненные обстоятельства.

«Нужно определять меру поста в зависимости от воцерковленности, обговорить это со священником», — рассказал протоирей.

Священник добавил, что церковный устав предполагает более строгие ограничения, включая правила использования масла и сухоядение, однако они относятся к монашеской практике. Мирянам ориентироваться на монастырские нормы необязательно, подчеркнул Козлов.

Ранее юрист Ангелина Баканова рассказала, как наказать умышленно накормившего верующего мясом в Великий пост.