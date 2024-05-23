Диетолог Чуракина посоветовала съедать 500 граммов фруктов в день для профилактики инсульта

Чтобы свести к минимуму риск возникновения инсульта, нужно ежедневно съедать до 500 граммов фруктов и овощей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина.

Она объяснила, что благодаря высокому содержанию в них витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки снижается всасывание холестерина.

«Следует также ограничить потребление соли до пяти граммов в сутки, что составляет около чайной ложки, поскольку ее избыток может приводить к повышению артериального давления», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, также важно добавить в рацион ненасыщенные жиры. В частности, рыбу, орех, льняное и оливковое масло.