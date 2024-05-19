Россиянам назвали продукты, вызывающие мигрень | 360°

Здоровье 19 мая 2024, 16:46 Россиянам назвали продукты, вызывающие мигрень Эндокринолог Янг заявила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль Unsplash

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Употребление некоторых продуктов может негативно сказываться на самочувствии человека. В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль.

По словам специалиста, мигрень также могут спровоцировать выдержанные сыры, спиртное, еда с содержанием глутамата натрия и с искусственными подсластителями — например, аспартамом, сахарином и сукралозой.

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Янг объяснила, что нитриты в копченом мясе расширяют кровеносные сосуды в головном мозге, а в ферментированных продуктах много биогенного аминома — тирамина. В красном вине, пиве и шампанском содержится тирамин и сульфиты, которые приводят к головной боли. Шоколад богат кофеином и фенилэтиламином, из-за этого увеличивается приток крови к мозгу, добавила Екатерина Янг.

Ранее диетологи напомнили о пользе первых блюд. По мнению специалистов, супы можно есть каждый день без вреда для фигуры.