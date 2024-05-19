Можно есть каждый день. Россиянам напомнили о пользе первых блюд | 360°

Здоровье 19 мая 2024, 10:00 Можно есть каждый день. Россиянам напомнили о пользе первых блюд Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»: супы можно есть каждый день Freepik

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Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены — супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Первые блюда представляют собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. Польза супа зависит от его ингредиентов. Вареные овощи и мясо, жидкая консистенция блюда подготавливают желудок к приему более тяжелой пищи.

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После отваривания продуктов белки лучше усваиваются. К другим полезным свойствам относятся быстрое утоление голода, нормализация давления, улучшение самочувствия и общего тонуса, восстановление баланса жидкости в организме.

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, супы нужно варить на втором бульоне, снимать жир, солить после закипания воды, использовать специи и травы, варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

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