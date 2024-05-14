Россиянам назвали продукты, ускоряющие старение организма | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 04:09 Россиянам назвали продукты, ускоряющие старение организма Терапевт Волкова: ультрапереработанная пища приводит к старению организма Freepik

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Потребление ультрапереработанной пищи, изготовленной с использованием консервантов, эмульгаторов и загустителей, а также продуктов с большим содержанием сахара приводит к преждевременному старению организма. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

«Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара», — заявила Волкова.

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Для замедления процесса старения клеток диетолог рекомендовала пить больше воды и питаться сбалансированно. В рационе должны быть овощи и фрукты.

Диетолог Полина Журавлева ранее рассказала о пользе свежевыжатого сока сельдерея. Напиток помогает вывести токсины из печени и почек.