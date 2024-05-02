Врач Журавлева: свежевыжатый сок сельдерея помогает вывести токсины из печени и почек | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 18:00 Врач Журавлева: свежевыжатый сок сельдерея помогает вывести токсины из печени и почек

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что свежевыжатый сок сельдерея оказывает колоссальный оздоровительный эффект. Он содержит большое количество цинка, меди и фолиевой кислоты, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, напиток помогает вывести токсины из печени и почек. Кроме того, растение благотворно влияет на кишечник, стимулируя выработку полезных кислот.

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Однако врач посоветовала не употреблять сок сельдерея при беременности. В таком случае появляется вероятность преждевременных родов и даже выкидыша, передала «Вечерняя Москва».