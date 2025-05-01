Россиянам назвали продукты, полезные для микробиоты кишечника
Диетолог Волкова назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника
На микробиоту кишечника благотворно влияют квашеные овощи. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Можно включать в рацион квашеные овощи — капусту, огурцы. Они снабжают организм не только витаминами, но и пробиотиками, полезными для микробиоты кишечника», — сообщила Волкова.
Также благотворный эффект на организм оказывают замороженные ягоды и овощные смеси. Особенно важно есть их в тот период, когда мало свежих овощей и фруктов. При заморозке в них практически полностью сохраняются витамины и минералы.
Пожилым людям врачи рекомендовали есть петрушку каждый день. Зелень содержит пищевые волокна, полезные для микробиоты кишечника. Петрушка также улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и благотворно влияет на перистальтику кишечника.