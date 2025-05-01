Россиянам назвали продукты, полезные для микробиоты кишечника

На микробиоту кишечника благотворно влияют квашеные овощи. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Можно включать в рацион квашеные овощи — капусту, огурцы. Они снабжают организм не только витаминами, но и пробиотиками, полезными для микробиоты кишечника», — сообщила Волкова.

Также благотворный эффект на организм оказывают замороженные ягоды и овощные смеси. Особенно важно есть их в тот период, когда мало свежих овощей и фруктов. При заморозке в них практически полностью сохраняются витамины и минералы.

Пожилым людям врачи рекомендовали есть петрушку каждый день. Зелень содержит пищевые волокна, полезные для микробиоты кишечника. Петрушка также улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и благотворно влияет на перистальтику кишечника.