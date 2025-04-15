Врач Арзамасцев посоветовал есть петрушку каждый день

Пожилым людям стоит ежедневно употреблять петрушку, так как она богата витаминами С и К. Об этом рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве 24» .

Любая зелень содержит пищевые волокна, полезные для микробиоты кишечника. Петрушка же еще и улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и благотворно влияет на перистальтику кишечника, которая ухудшается с возрастом.

«Самая полезная зелень для пожилых — петрушка, богатая витаминами С и К», — подчеркнул диетолог. По его словам, витамин С необходим для хорошей работы иммунной системы, а витамин К улучшает реологические свойства крови. Это важно для людей в возрасте, поскольку кровь может стать слишком густой или, наоборот, ее будет сложно остановить при кровотечении.

Для поддержания здоровья специалист порекомендовал съедать 15–40 граммов зелени в день.