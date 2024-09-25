Россиянам назвали признаки болезней сердца

Кардиолог Соколов: на болезни сердца могут указывать частая усталость и отеки

Кардиолог Денис Соколов перечислил признаки, которые указывают на болезни сердца и требуют срочной консультации врача. Его процитировало издание «Доктор Питер» .

«Первые признаки проблем с сердцем могут появляться в относительно молодом возрасте», — предупредил он.

Тревожным симптомом доктор назвал постоянную усталость. По его словам, если сердце не может эффективно перекачивать кровь, то в мышцы поступает меньше кислорода. Поэтому человек быстро устает.

Также на болезнь сердца может указать появление боли или жжения за грудиной при физических нагрузках. Соколов уточнил, что нередко боль отдает в левое плечо или руку, причем дискомфортные ощущения проходят после отдыха.

Отеки ног и лодыжек по вечерам также являются признаком начинающихся проблем с сердцем. Кроме того, первыми симптомами серьезных нарушений могут быть перебои в работе сердца, учащенный пульс или аритмия.

Кардиолог Грант Шехян ранее посоветовал россиянам с заболеваниями сердца включать в свой рацион овсянку, пшенную и гречневую кашу. Он также рекомендовал уменьшить употребление сливочного масла.