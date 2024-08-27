Кардиолог Шехян посоветовал есть овсянку и гречневую кашу при болезнях сердца

Пациентам с заболеваниями сердца рекомендуется включать в свой рацион овсянку, пшенную и гречневую кашу. Об этом профессор кафедры медицины Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян рассказал NEWS.ru .

Врач подчеркнул, что овсяная каша хорошо усваивается организмом, а клетчатка в ее составе способствует улучшению работы кишечника. По словам кардиолога, каши важны в питании, поскольку они обеспечивают организм необходимыми минералами и микроэлементами. Он добавил, что такие блюда помогают поддерживать организм в хорошем состоянии и снижают нагрузку на сердце и сосуды. Шехян предостерег от сочетания каш с жирной и жареной пищей.

Лучший способ приготовления для сердечников — готовить на пару или варить, отметил врач. Он также рекомендовал уменьшить количество сливочного масла, поскольку меньшее его количество способствует более быстрому восстановлению сосудов. Кардиолог также призвал избегать добавления соли в блюда, чтобы не провоцировать задержку жидкости в организме и повышение артериального давления.