Кардиолог Шехян посоветовал есть овсянку и гречневую кашу при болезнях сердца

Пациентам с заболеваниями сердца рекомендуется включать в свой рацион овсянку, пшенную и гречневую кашу. Об этом профессор кафедры медицины Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян рассказал NEWS.ru.

Врач подчеркнул, что овсяная каша хорошо усваивается организмом, а клетчатка в ее составе способствует улучшению работы кишечника. По словам кардиолога, каши важны в питании, поскольку они обеспечивают организм необходимыми минералами и микроэлементами. Он добавил, что такие блюда помогают поддерживать организм в хорошем состоянии и снижают нагрузку на сердце и сосуды. Шехян предостерег от сочетания каш с жирной и жареной пищей.

Лучший способ приготовления для сердечников — готовить на пару или варить, отметил врач. Он также рекомендовал уменьшить количество сливочного масла, поскольку меньшее его количество способствует более быстрому восстановлению сосудов. Кардиолог также призвал избегать добавления соли в блюда, чтобы не провоцировать задержку жидкости в организме и повышение артериального давления.

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