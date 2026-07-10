Россиянам назвали привычки, способные продлить жизнь

Правильное питание, физическая активность, профилактика заболеваний и забота о когнитивном здоровье способны продлить жизнь на 10-15 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, тут нельзя говорить лишь об одной привычки, так как необходимо придерживаться именно образа жизни.

«Туда входит и питание, профилактика, борьба с когнитивными расстройствами», — объяснила вице-премьер.

По словам Голиковой, долголетие зависит не только от спорта и питания, но и от культурной жизни. Она отметила, что люди часто говорят о нехватке времени на походы в театр и занятия спортом, однако это является составляющими здорового образа жизни.

Ранее зарубежные ученые определили шесть основных принципов долголетия. Одним из главных факторов сильного здоровья они называют качественный сон.