Россиянам назвали приводящий к ожирению ужин

Врач Михалева: мясо с картошкой или по-французски на ужин приведет к ожирению

Самые вредные блюда на ужин, способные привести к ожирению, богаты жирами, углеводами и солью. В их числе мясо с картофелем или запеченное мясо по-французски, рассказала «Газете.ru» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Это один из самых неблагоприятных вариантов ужина, в котором содержится большое количество калорий, жира и простых углеводов, которые превращаются в жировые запасы и могут накапливаться в области талии на протяжении многих лет», — предупредила она.

Такие блюда легко усваиваются. Кроме того, они являются высококалорийными. После такого ужина человеку хочется расслабиться и прилечь, а не пройтись несколько километров.

Еще один момент — нарушение выработки «жиросжигающих» гормонов в ночное время. Последнее приводит к выбросу инсулина, что способствует образованию висцерального жира.

Врач отметила, что лучше выбрать на ужин овощи, рыбу или нежирное мясо, блюда из творога или полезные крупы. И принимать пищу стоит не менее чем за два или три часа до сна.

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