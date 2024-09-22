Диетолог рассказал, чем опасны пельмени

Человек быстро наберет лишний вес, если будет каждый день есть пельмени. Об этом заявила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова в беседе с РИА «Новости» .

Она отметила, что магазинные пельмени приводят к лишнему весу быстрее, чем домашние.

«Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе», — сказала Волкова.

Она объяснила, что такие продукты могут даже вызвать ожирение. Однако есть домашние пельмени не так опасно. Но готовить их следует периодически, а не каждый день.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала, какая еда запускает старение организма. По ее словам, это обработанные продукты: пельмени, сосиски, колбасы и другие.