Россиянам назвали основные симптомы аллергии на жару

Терапевт Гавриленко: волдыри и отеки — основные симптомы аллергии на жару

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Появление волдырей, покраснение и отек кожи свидетельствуют о наличии у человека аллергии на жару. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» заявила терапевт Екатерина Гавриленко.

По ее словам, этот недуг проявляется в виде мелких зудящих волдырей в области груди и шеи, а также покраснением и отеком кожи.

«В жаркую погоду риск этой проблемы существенно возрастает», — предупредила врач.

Первые симптомы могут проявиться уже через десять минут после увеличения температуры воздуха, и они сохраняются в течение часа. Кроме того, обострение может произойти из-за физических нагрузок, сильного стресса и после употребления острой пищи.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в жаркую погоду носить одежду из натуральных материалов, в том числе хлопка, льна и вискозы.

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