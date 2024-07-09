Стилист Ким посоветовала в жаркую погоду следует носить свободную одежду из хлопка и льна

Для большего комфорта в летние месяцы в городских условиях стилист Ольга Ким порекомендовала выбирать одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, лен и вискоза, сообщил сайт NEWS.ru .

Она посоветовала отдавать предпочтение одежде свободного кроя для создания дополнительного воздушного слоя.

«Условно, в свободной льняной рубашке вам может быть не так жарко, как в обтягивающей синтетической майке», — подчеркнула эксперт.

Однако, несмотря на жару, Ким не рекомендует носить в офис сланцы или пляжную обувь. В качестве более подходящего варианта она предложила обратить внимание на обувь, такую как мюли, слингбэки или балетки без каблука.