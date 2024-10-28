Россиянам назвали идеальную продолжительность сна

Россиянам рассказали о том, сколько часов необходимо спать человеку, чтобы выспаться. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«Оптимальное время сна — это семь-девять часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, это скорее исключение», — сказал он.

Врач пояснил, что при хроническом недосыпе могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, так как иммунитет ухудшится. Кроме того, снизится концентрация внимания, возникнет повышенная утомляемость.

Ранее американские ученые выяснили, что люди с болезнями Паркинсона и Альцгеймера спят на спине на два часа больше по сравнению со здоровыми. Они предположили, что при таком положении у спящих замедляется процесс выведения нейротоксинов, накапливающихся в течение дня.

Сомнолог Роман Бузунов ранее посоветовал отказаться от использования гаджетов за час до сна, чтобы выспаться. Он назвал это своего рода «информационным детоксом».