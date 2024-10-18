«Информационный яд». Сомнолог посоветовал убирать гаджеты из кровати для хорошего сна

Сомнолог Бузунов: за час до сна нужно отказаться от гаджетов

Для качественного сна необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Особенно это касается возбудимых людей, которые реагируют нарушениями сна на любые волнения. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал сомнолог Роман Бузунов.

«Я всегда пациентам своим говорю, что для того, чтобы хорошо заснуть, вы должны подумать об этом с утра, вы должны соблюдать режим сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, ограничить кофеин и не употреблять кофеиносодержащие продукты за восемь часов до сна, обеспечить информационный детокс», — подчеркнул эксперт.

Он назвал новости и переписки перед сном информационным ядом.

«Информационный яд, который капает на мозг и его возбуждает и раздражает. Невозможно без пяти 12 чатиться, а в пять минут первого заснуть. За час до сна желательно убрать гаджеты», — посоветовал сомнолог.

Если человек не может уснуть без гаджетов, это означает, что у него дезадаптивная привычка. От этого нужно отучиваться.

«Вообще постель — для сна и секса, все. Ни читать, ни писать, ни смотреть какие-то новости, потому что если вы постоянно это делаете, вы можете хотеть спать, но как только пошли в постель — сработал рефлекс: „Ой нужно взять телефон, без него не засну“. Это называется дезадаптивное поведение», — заключил специалист.

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