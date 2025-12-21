Россиянам назвали алгоритм действий при инфаркте

Если человеку своевременно не оказали помощь при инфаркте, то возрастает риск летального исхода. Кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Полина Шелуха в беседе с Lenta.ru объяснила правильную последовательность действий при сердечном приступе.

В первую очередь, отметила медик, при подозрении на инфаркт нужно вызвать скорую помощь. Потом человека нужно уложить на горизонтальную поверхность, оставив верхнюю часть тела в приподнятом состоянии.

После этого нужно снять утягивающие предметы одежды. Например, галстук, ремень или пояс. Также необходимо расстегнуть пуговицы и обеспечить человеку доступ свежего воздуха.

При симптомах инфаркта миокарда нельзя вставать, курить или принимать пищу. Родственники должны находиться всегда рядом и следить за состоянием близкого. При этом сохранять самообладание и спокойно ждать прибытия медиков, заключила кардиолог.

Ранее профессор-кардиолог Филипп Копылов предупредил, что в новогодние праздники сердце может испытать повышенную нагрузку, особенно при злоупотреблении алкоголем.