Кардиолог Копылов рассказал, что в новогодние праздники сердце может испытать повышенную нагрузку

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов рассказал KP.RU , что в новогодние праздники сердце может испытать повышенную нагрузку, особенно если не воздерживаться от алкоголя.

По словам эксперта, алкоголь может вызвать сбои сердечного ритма. «На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритма. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», — подчеркнул он.

В группе риска не только люди с болезнями сердца, гипертонией или лишним весом, но и те, кто считает себя здоровым. Даже пара лишних бокалов спиртного может стать причиной одышки, боли в груди и слабости.

Кардиолог советует не злоупотреблять алкоголем и внимательно следить за своим самочувствием. При первых признаках аритмии или дискомфорта необходимо обратиться за медицинской помощью.