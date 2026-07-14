Россиянам напомнили, при каких заболеваниях нельзя есть чернику

Биолог Сафонов: чернику нельзя есть при обострении панкреатита

Несмотря на множество полезных свойств, чернику нельзя есть при ряде заболеваний. Об этом 360.ru сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, в ягоде содержится щавелевая кислота, способная влиять на почки, поэтому при склонности к мочекаменной болезни чернику стоит употреблять с осторожностью.

«Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%», — предупредил специалист.

Сафонов добавил, что примерная норма употребления ягоды для здорового человека составляет около 150 граммов в день.

Подробнее о том, где лучше всего собирать чернику в Подмосковье, как правильно ее хранить и способна ли эта ягода спасти зрение, читайте в нашей статье.