Россиянам напомнили, при каких заболеваниях нельзя есть чернику
Биолог Сафонов: чернику нельзя есть при обострении панкреатита
Несмотря на множество полезных свойств, чернику нельзя есть при ряде заболеваний. Об этом 360.ru сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
По его словам, в ягоде содержится щавелевая кислота, способная влиять на почки, поэтому при склонности к мочекаменной болезни чернику стоит употреблять с осторожностью.
«Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%», — предупредил специалист.
Сафонов добавил, что примерная норма употребления ягоды для здорового человека составляет около 150 граммов в день.
Подробнее о том, где лучше всего собирать чернику в Подмосковье, как правильно ее хранить и способна ли эта ягода спасти зрение, читайте в нашей статье.