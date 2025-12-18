Россиянам напомнили правила измерения давления

Кардиолог Рудченко: перед измерением давления нельзя курить и есть

Чтобы правильно измерить артериальное давление, человеку нужно за 30 минут до процедуры не есть и не курить. Об этом кардиолог, терапевт Игнат Рудченко сообщил KP.RU.

Перед использованием измерительного прибора необходимо расслабиться и отдохнуть в течение хотя бы пяти минут.

«Ноги должны стоять на полу, не быть скрещенными или поджатыми. Рука лежит расслаблено на поверхности стола. Плечо, куда вы наденете манжету тонометра, — на уровне сердца», — уточнил врач.

Кардиолог напомнил, что манжета надевается на голое плечо, а не на одежду. По словам Рудченко, во время измерения давления ничего не должно сдавливать руку и сосуды. Кроме того, нельзя разговаривать.

Он добавил, что давление измеряют на обеих руках — на каждой по три раза с интервалом в одну минуту. Достоверным показателем считается среднее значение между вторым и третьим измерениями.

Для выявления гипертонии врач рекомендовал в течение недели вести дневник показателей давления, измеряя его утром и вечером.