Ученые выяснили, что в понедельник риск сердечного приступа возрастает на 19%

Исследователи обнаружили, что понедельник может представлять угрозу для физического состояния человека. По данным ученых, в этот день риск возникновения проблем со здоровьем значительно возрастает, сообщил сайт RG.RU .

Первый рабочий день часто вызывает серьезный стресс, тревогу и может даже привести к депрессии. Исследования показывают, что в понедельник вероятность сердечного приступа повышается на 19%, отметила «Свободная Пресса».

Более того, негативные эмоции, связанные с понедельником, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья. У людей, испытывающих тревогу в этот день, обнаруживается более высокий уровень гормонов стресса даже через два месяца.