Россиянам напомнили об опасности бесконтрольного приема витамина D

Бесконтрольный прием витамина D без анализов и консультации с врачом может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая нарушение функции почек и сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредила эндокринолог и диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анастасия Игнатиади в интервью «Известиям» .

В последние годы интерес россиян к витамину D заметно вырос. Это связано как с активным обсуждением его пользы в интернете и СМИ, так и с появлением научных данных о его роли в профилактике и лечении заболеваний. Все больше врачей разных специальностей рекомендуют пациентам проверять уровень кальциферолов и при необходимости принимать их.

Однако, специалист подчеркнула, что популярность этого витамина не означает, что его можно принимать без контроля. Самолечение и прием добавок без четких показаний могут привести к обратному эффекту.

«Избыточное потребление витамина D может привести к гиперкальциемии, нарушениям функции почек и сердечно-сосудистой системы», — предупредила Игнатиади.

Врач отметила, что ориентироваться только на советы из интернета не стоит, поскольку потребность в витамине D у каждого человека индивидуальна и зависит от множества факторов. Перед началом приема, по ее словам, важно сдать анализы и обсудить результаты со специалистом.

При выборе препарата Игнатиади также посоветовала обращать внимание на производителя, наличие регистрационного удостоверения, состав и срок годности.

