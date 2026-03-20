Нутрициолог Шиманская призвала включить в рацион жирную рыбу, яйца и бобовые для восстановления энергии после зимы

Нутрициолог, эксперт по питанию Ирина Шиманская в интервью радио Sputnik рассказала, как вернуть силы и энергию после зимнего периода.

По словам специалиста, весной многие ощущают упадок сил, сонливость и частые простуды. Это естественная реакция организма на смену сезонов. Для поддержания энергии и иммунитета важно правильно подобрать рацион.

Шиманская рекомендовала включить в питание жирную рыбу, яйца и бобовые как источники белка и омега-3. Также стоит обратить внимание на цельные крупы, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

«Тушеные и запеченные овощи, зелень и ягоды — как источник витамина C и антиоксидантов; орехи, семена льна и чиа — для поддержки кожи, гормонального баланса и нервной системы» — отметила эксперт.

Кроме того, она советует не забывать о теплых блюдах и специях, таких как имбирь, куркума, кардамон и фенхель. Они улучшают пищеварение и помогают организму усваивать питательные вещества. Среди главных врагов энергии Ирина Шиманская назвала резкие скачки сахара и хроническое воспаление.

«Избыток сладостей, белой муки, частые перекусы, кофе натощак приводят к колебаниям глюкозы. Сначала появляется кратковременный подъем, затем — спад, сонливость и раздражительность», — предупредила нутрициолог.

Также она отметила, что фастфуд, жареная пища, избыточный кофеин, строгие диеты и голодание могут усиливать усталость.