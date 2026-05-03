Россиянам напомнили о рисках потребления недожаренного шашлыка

Употребление недожаренного шашлыка может обернуться отравлением, кишечной инфекцией или инвазией паразитами. Об этом ТАСС заявила врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Она рекомендовала людям, съевшим недожаренный шашлык, следить за своим состоянием в течение 2-3 дней. Если появляются симптомы отравления, необходимо пить больше жидкостей и сократить употребление пищи.

«Первые сутки лучше соблюдать голод, затем постепенно вводить щадящие продукты», — уточнила специалист.

Врач предупредила, что любое сырое мясо может содержать сальмонеллу, листерий и кишечную палочку.

«Поговорка „горячее — сырым не бывает“ не отражает реальность. Мясо должно быть полностью готовым», — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали перед покупкой мяса для шашлыка внимательно изучить его состав и дату фасовки. Если запах продукта вызывает вопросы, его лучше не приобретать.