Эксперты Роспотребнадзора дали советы по приготовлению идеального шашлыка

Она отметила: «Если вы покупаете свежее мясо, понюхайте его в первую очередь. Мясо должно пахнуть нежным запахом парного мяса. Если запах вас чем-то смутил, от покупки лучше отказаться». Также мясо должно быть сухим, упругим, а его цвет — равномерным. Наличие жирка на мясе не должно вызывать сомнений: он должен быть матовым, но не липким и не серо-желтого цвета.

Хранить свежее мясо дома рекомендуется не более 10–12 часов при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия. Маринованное мясо можно хранить при температуре чуть выше 6 градусов. Готовое блюдо лучше всего хранить в холодильнике в герметичной таре не более 36 часов.