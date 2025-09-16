Россиянам грозят три вида рака. Минздрав раскрыл страшную статистику

Главный онколог российского Министерства здравоохранения Андрей Каприн рассказал, какие виды рака чаще всего диагностируют у жителей страны. Слова академика РАН привело РИА «Новости» .

Больше всего мужчинам следует опасаться онкологических заболеваний предстательной железы. Опухоли бронхов, трахеи и легких занимают второе по распространенности место. На третьей позиции — колоректальный рак.

Женщины чаще всего заболевают раком молочной железы. Распространен и рак тела матки. Замыкает эту печальную статистику все те же колоректальные опухоли.

Каприн добавил, что ни один из этих видов онкологии не является наиболее частым в России. На первом месте здесь находится рак кожи.

В прошлом году рак поджелудочной железы оказался на четвертом месте в России среди причин смерти от онкологических заболеваний. При этом такое заболевание отследить на начальной стадии очень сложно.

Ранее россиянам объяснили, когда стоит обратиться к врачу.